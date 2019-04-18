Зеленский намерен перенести АПУ из здания на Банковой

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в случае победы на выборах намерен перенести Администрацию президента из здания на улице Банковой. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью РБК-Украина.

По его мнению, в случае избрания общество увидит все, что он сможет сделать в рамках своих полномочий.

"У нас есть возможность разобраться с Администрацией президента, как минимум. Чем там вообще люди занимаются сейчас? Почему их столько много? Куда уходят такие деньги? Откуда такие бюджетные затраты на Администрацию? … Очень хочу (переехать с Банковой, - ред.). Я сказал своим ребятам - ищете какой-то оpen space, какой-то unit интересный… Да, я хочу. А его (здание Администрации президента, - ред.), если позволит общество, отдал бы…", - добавил Зеленский.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский в случае победы на выборах допускает роспуск Верховной рады. В то же время он отметил, что может не успеть распустить парламент до осенних выборов.

Он также заявил, что в случае избрания подаст законопроект об импичменте президента.