Зеленский намекнул на перестановки в Генштабе 

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский на брифинге завершения голосования на выборах 2019 анонсировал кадровые изменения в Генеральном штабе Вооруженных сил. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.



Зеленский напомнил, что недавно его команда представила экспертов партии "Слуга народа", которые отвечают за разные направления в его стратегии.

"В ближайшее время мы представим команду. По поводу Генштаба, я уже говорил, что у нас есть серьезные парни, действующие генералы с боевым опытом. Вы обязательно их увидите, но я не имею права называть имена этих людей по договоренностям с ними", - подчеркнул он.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что планирует уволить генерального прокурора Юрия Луценко.



"Луценко - это старая команда, мы будем назначать новых людей", - отметил он.

Кроме того, он пообещал перезагрузку минского процесса.



"Мы будем продолжать нормандский формат и минское направление. Будем идти до конца, чтобы прекратить огонь. Для нас задача номер один - вернуть заложников, военнопленных и моряков. Я сделаю все, чтобы их вернуть домой. Уверен, все ждут этого положительного результата", - сказал он.