Зеленский провел разговор с новой главой Европарламента
Президент Украины Владимир Зеленский 9 февраля провел разговор с новой главой Европарламента Робертой Метсолой. Глава государства поздравил ее с избранием и поблагодарил за поддержку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Зеленского.
"В телефонном разговоре с Робертой Метсолой поздравил ее с недавним избранием президентом Европейского парламента", - написал Зеленский.
Глава государства добавил, что в ходе беседы поблагодарил ее за неизменную поддержку Украины со стороны Европарламента в условиях угрозы российской агрессии.
"Продолжаем взаимодействие с целью реализации европейских стремлений Украины", - заключил Зеленский.
Напомним, Роберту Метсолу выбрали главой Европарламента 18 января. Она заняла этот пост после преждевременной кончины президента Давида Сассоли.