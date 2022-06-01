Зеленский наградил орденами Ярослава Мудрого двух польских чиновников

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о награждении орденом князя Ярослава Мудрого II степени председателя совета министров Республики Польша Матеуша Моравецкого и вице-премьер-министра Польши Ярослава Качинского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылками на официальный сайт президента Украины.

"Награды присваиваются за весомый личный вклад в укрепление украинско-польского межгосударственного сотрудничества, поддержку независимости и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении президента.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание города-Спасителя польскому Жешуву. Соответствующий приказ он подписал перед визитом президента Польши Анджея Дуды.

Также мы писали, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского Украина намерена предоставить особый правовой статус польским гражданам. Он упросит легальное пребывание и работу в нашей стране.

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