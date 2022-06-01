Зеленський нагородив орденами Ярослава Мудрого двох польських чиновників

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про нагородження орденом князя Ярослава Мудрого II ступеня голови ради міністрів Республіки Польща Матеуша Моравецького та віце-прем’єр-міністра Польщі Ярослава Качинського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланнам на офіційний сайт президента України.

"Нагороди присвоюються за вагомий особистий внесок у зміцнення українсько-польського міждержавного співробітництва, підтримку незалежності та територіальної цілісності України", - йдеться в повідомленні президента.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський присвоїв звання міста-рятівника польському Жешуву. Відповідний наказ він підписав перед візитом президента Польщі Анджея Дуди.

Також ми писали, що, за словами президента України Володимира Зеленського, Україна має намір надати особливий правовий статус польським громадянам. Він упросить легальне перебування і роботу в нашій країні.

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