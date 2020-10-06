Зеленский наградил жертв катастрофы АН-26
Президент Владимир Зеленский наградил жертв авиакатастрофы самолета АН-26 медалями "За воинскую службу Украине". 26 из 27 медалей были вручены посмертно.
Соответствующий указ обнародован на сайте Офиса президента.
Так, были награждены:
- Дмитрий Андрущенко (посмертно) - младший сержант;
- Александр Бойко (посмертно) - солдат;
- Ростислав Булия (посмертно) - солдат;
- Виталий Вильховый (посмертно) - солдат;
- Дмитрий Добрелио (посмертно) - капитан;
- Дмитрий Донец (посмертно) - солдат;
- Артем Дудла (посмертно) - солдат;
- Константин Зибюк (посмертно) - солдат;
- Вячеслав Золочевский - солдат;
- Евгений Иванов (посмертно) - прапорщик;
- Богдан Кишеня (посмертно) - майор;
- Александр Клевец (посмертно) - солдат;
- Олега Козаченко (посмертно) - старший лейтенант;
- Роман Корчовский (посмертно) - старший сержант;
- Богдан Матвийчук (посмертно) - солдат;
- Николай Микитченко (посмертно) - сержант;
- Ашраф Мсуй (посмертно) - старший лейтенант;
- Владимир Олабин (посмертно) - солдат;
- Алексей Остапенко (посмертно) - капитан;
- Андрей Померанцев (посмертно) - солдат;
- Андрей Роспотнюк (посмертно) - солдат;
- Евгений Скоробогатько (посмертно) - старший солдат;
- Александр Скочков (посмертно) - солдат;
- Дмитрий Студинский (посмертно) - солдат;
- Максим Хомьянчук (посмертно) - солдат;
- Руслан Шеремет (посмертно) - солдат;
- Олег Широчук (посмертно) - прапорщик.
Напомним, сегодня в Харькове прошло прощание с офицерами и курсантами, которые погибли в результате авиакатастрофы военного самолета АН-26 под Чугуевом.
Отметим, военный самолет АН-26 потерпел крушение под Харьковом 25 сентября. Тогда на борту находились 27 человек, 26 из них погибли. В результате катастрофы Минобороны отстранило 7 должностных лиц.