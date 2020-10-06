Зеленский наградил жертв катастрофы АН-26

Президент Владимир Зеленский наградил жертв авиакатастрофы самолета АН-26 медалями "За воинскую службу Украине". 26 из 27 медалей были вручены посмертно.

Соответствующий указ обнародован на сайте Офиса президента.

Так, были награждены:

Дмитрий Андрущенко (посмертно) - младший сержант;

Александр Бойко (посмертно) - солдат;

Ростислав Булия (посмертно) - солдат;

Виталий Вильховый (посмертно) - солдат;

Дмитрий Добрелио (посмертно) - капитан;

Дмитрий Донец (посмертно) - солдат;

Артем Дудла (посмертно) - солдат;

Константин Зибюк (посмертно) - солдат;

Вячеслав Золочевский - солдат;

Евгений Иванов (посмертно) - прапорщик;

Богдан Кишеня (посмертно) - майор;

Александр Клевец (посмертно) - солдат;

Олега Козаченко (посмертно) - старший лейтенант;

Роман Корчовский (посмертно) - старший сержант;

Богдан Матвийчук (посмертно) - солдат;

Николай Микитченко (посмертно) - сержант;

Ашраф Мсуй (посмертно) - старший лейтенант;

Владимир Олабин (посмертно) - солдат;

Алексей Остапенко (посмертно) - капитан;

Андрей Померанцев (посмертно) - солдат;

Андрей Роспотнюк (посмертно) - солдат;

Евгений Скоробогатько (посмертно) - старший солдат;

Александр Скочков (посмертно) - солдат;

Дмитрий Студинский (посмертно) - солдат;

Максим Хомьянчук (посмертно) - солдат;

Руслан Шеремет (посмертно) - солдат;

Олег Широчук (посмертно) - прапорщик.

Напомним, сегодня в Харькове прошло прощание с офицерами и курсантами, которые погибли в результате авиакатастрофы военного самолета АН-26 под Чугуевом.

Отметим, военный самолет АН-26 потерпел крушение под Харьковом 25 сентября. Тогда на борту находились 27 человек, 26 из них погибли. В результате катастрофы Минобороны отстранило 7 должностных лиц.