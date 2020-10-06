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Зеленский наградил жертв катастрофы АН-26

Автор: Игорь Литвиненко

Президент Владимир Зеленский наградил жертв авиакатастрофы самолета АН-26 медалями "За воинскую службу Украине". 26 из 27 медалей были вручены посмертно.

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Соответствующий указ обнародован на сайте Офиса президента.

Так, были награждены:

  • Дмитрий Андрущенко (посмертно) - младший сержант;
  • Александр Бойко (посмертно) - солдат;
  • Ростислав Булия (посмертно) - солдат;
  • Виталий Вильховый (посмертно) - солдат;
  • Дмитрий Добрелио (посмертно) - капитан;
  • Дмитрий Донец (посмертно) - солдат;
  • Артем Дудла (посмертно) - солдат;
  • Константин Зибюк (посмертно) - солдат;
  • Вячеслав Золочевский - солдат;
  • Евгений Иванов (посмертно) - прапорщик;
  • Богдан Кишеня (посмертно) - майор;
  • Александр Клевец (посмертно) - солдат;
  • Олега Козаченко (посмертно) - старший лейтенант;
  • Роман Корчовский (посмертно) - старший сержант;
  • Богдан Матвийчук (посмертно) - солдат;
  • Николай Микитченко (посмертно) - сержант;
  • Ашраф Мсуй (посмертно) - старший лейтенант;
  • Владимир Олабин (посмертно) - солдат;
  • Алексей Остапенко (посмертно) - капитан;
  • Андрей Померанцев (посмертно) - солдат;
  • Андрей Роспотнюк (посмертно) - солдат;
  • Евгений Скоробогатько (посмертно) - старший солдат;
  • Александр Скочков (посмертно) - солдат;
  • Дмитрий Студинский (посмертно) - солдат;
  • Максим Хомьянчук (посмертно) - солдат;
  • Руслан Шеремет (посмертно) - солдат;
  • Олег Широчук (посмертно) - прапорщик.

Напомним, сегодня в Харькове прошло прощание с офицерами и курсантами, которые погибли в результате авиакатастрофы военного самолета АН-26 под Чугуевом.

Отметим, военный самолет АН-26 потерпел крушение под Харьковом 25 сентября. Тогда на борту находились 27 человек, 26 из них погибли. В результате катастрофы Минобороны отстранило 7 должностных лиц.

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