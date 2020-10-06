Зеленський нагородив жертв катастрофи АН-26

Президент Володимир Зеленський нагородив жертв авіакатастрофи літака АН-26 медалями "За військову службу Україні". 26 з 27 медалей були вручені посмертно.

Відповідний указ оприлюднений на сайті Офісу президента.

Так, були нагороджені:

Дмитро Андрущенко (посмертно) - молодший сержант;

Олександр Бойко (посмертно) - солдат;

Ростислав Булія (посмертно) - солдат;

Віталій Вільховий (посмертно) - солдат;

Дмитро Добреліо (посмертно) - капітан;

Дмитро Донець (посмертно) - солдат;

Артем Дудла (посмертно) - солдат;

Костянтин Зібюк (посмертно) - солдат;

В'ячеслав Золочівський - солдат;

Євген Іванов (посмертно) - прапорщик;

Богдан Кишеня (посмертно) - майор;

Олександр Клевець (посмертно) - солдат;

Олега Козаченко (посмертно) - старший лейтенант;

Роман Корчовскій (посмертно) - старший сержант;

Богдан Матвійчук (посмертно) - солдат;

Микола Микитченко (посмертно) - сержант;

Ашраф Мсуй (посмертно) - старший лейтенант;

Володимир Олабін (посмертно) - солдат;

Олексій Остапенко (посмертно) - капітан;

Андрій Померанцев (посмертно) - солдат;

Андрій Роспотнюк (посмертно) - солдат;

Євген Скоробогатько (посмертно) - старший солдат;

Олександр Скочко (посмертно) - солдат;

Дмитро Студинський (посмертно) - солдат;

Максим Хомьянчук (посмертно) - солдат;

Руслан Шеремет (посмертно) - солдат;

Олег Шірочук (посмертно) - прапорщик.

Нагадаємо, сьогодні в Харкові пройшло прощання з офіцерами і курсантами, які загинули в результаті авіакатастрофи військового літака АН-26 під Чугуєвом.

Відзначимо, військовий літак АН-26 зазнав аварії під Харковом 25 вересня. Тоді на борту перебували 27 осіб, 26 з них загинули. В результаті катастрофи Міноборони відсторонило 7 посадових осіб.