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Зеленський нагородив жертв катастрофи АН-26

Автор: Игорь Литвиненко

Президент Володимир Зеленський нагородив жертв авіакатастрофи літака АН-26 медалями "За військову службу Україні". 26 з 27 медалей були вручені посмертно.

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Відповідний указ оприлюднений на сайті Офісу президента.

Так, були нагороджені:

  • Дмитро Андрущенко (посмертно) - молодший сержант;
  • Олександр Бойко (посмертно) - солдат;
  • Ростислав Булія (посмертно) - солдат;
  • Віталій Вільховий (посмертно) - солдат;
  • Дмитро Добреліо (посмертно) - капітан;
  • Дмитро Донець (посмертно) - солдат;
  • Артем Дудла (посмертно) - солдат;
  • Костянтин Зібюк (посмертно) - солдат;
  • В'ячеслав Золочівський - солдат;
  • Євген Іванов (посмертно) - прапорщик;
  • Богдан Кишеня (посмертно) - майор;
  • Олександр Клевець (посмертно) - солдат;
  • Олега Козаченко (посмертно) - старший лейтенант;
  • Роман Корчовскій (посмертно) - старший сержант;
  • Богдан Матвійчук (посмертно) - солдат;
  • Микола Микитченко (посмертно) - сержант;
  • Ашраф Мсуй (посмертно) - старший лейтенант;
  • Володимир Олабін (посмертно) - солдат;
  • Олексій Остапенко (посмертно) - капітан;
  • Андрій Померанцев (посмертно) - солдат;
  • Андрій Роспотнюк (посмертно) - солдат;
  • Євген Скоробогатько (посмертно) - старший солдат;
  • Олександр Скочко (посмертно) - солдат;
  • Дмитро Студинський (посмертно) - солдат;
  • Максим Хомьянчук (посмертно) - солдат;
  • Руслан Шеремет (посмертно) - солдат;
  • Олег Шірочук (посмертно) - прапорщик.

Нагадаємо, сьогодні в Харкові пройшло прощання з офіцерами і курсантами, які загинули в результаті авіакатастрофи військового літака АН-26 під Чугуєвом.

Відзначимо, військовий літак АН-26 зазнав аварії під Харковом 25 вересня. Тоді на борту перебували 27 осіб, 26 з них загинули. В результаті катастрофи Міноборони відсторонило 7 посадових осіб.

Прогноз погоди
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