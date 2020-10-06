Авиакатастрофа Ан-26: в Харькове прощаются с погибшими

Фото: прощание (suspilne media)

В Харькове во вторник, 6 октября, прощаются с офицерами и курсантами, которые погибли в результате авиакатастрофы военного самолета Ан-26 под Чугуевом. Церемония началась в 10:00.

Об этом сообщает Харьковский национальный университет Воздушных сил имени Ивана Кожедуба в Facebook.

Наживо. У Харкові прощаються із загиблими в Ан-26 курсантами та офіцерами Опубліковано Суспільне Харків Понеділок, 5 жовтня 2020 р.

"6 октября в 10:00 на площади Свободы состоится церемония офицеров и курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба, которые трагически погибли в результате катастрофы военного самолета Ан-26Ш под Чугуевом", - говорится в сообщении.

Отметим, вечером 25 вечером вблизи военного аэродрома в Чугуеве разбился самолет АН-26 с офицерами и курсантами Харьковского национального университета Воздушных сил. На борту самолета находились 27 человек, выжить удалось лишь одному курсанту.

Напомним, ранее Воздушные силы Вооруженных сил Украины показали схему движения самолетов на военном аэродроме в Чугуеве в день катастрофы АН-26. На схеме показано движение АН-26 и другого самолета, который пошел на посадку перед ним.

Как писало РБК-Украина, глава Харьковской ОГА Алексей Кучер заявлял, что диспетчеры аэродрома якобы поздно разрешили посадку АН-26, у которого были технические неисправности.

В Воздушных силах назвали заявление Кучера абсурдным.