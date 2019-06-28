ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Зеленский наградил водолазов-ликвидаторов аварии на ЧАЭС

Новости » Общество    28.06.2019 - 13:46
Зеленский наградил водолазов-ликвидаторов аварии на ЧАЭС
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Одному из ликвидаторов звание Героя было присвоено посмертно

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание "Герой Украины" трем водолазам-ликвидаторам аварии на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Как сообщается, Зеленский присвоил звание Героя старшему инженеру-механику реакторного цеха ЧАЭС Алексею Ананенку, старшему инженеру турбинного цеха Валерию Беспалову и начальнику смены Борису Баранову, которые принимали участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. Баранову звание было присвоено посмертно.

Отметим, что Ананеко, Беспалов и Баранов предотвратили возможный повторный взрыв на ЧАЭС. Ликвидаторы спустились в бассейн-барботер под реактором и освободили его от воды.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гражданства 14 иностранцам, которые отстаивали территориальную целостность Украины. В офисе президента отметили, что это только первые решения относительно предоставления гражданства.

РБК-Украина писало, что 27 июня Зеленский назначил нового временно исполняющего обязанности главы Кировоградской областной государственной администрации. Зеленский временно возложил исполнение обязанностей председателя Кировоградской областной государственной администрации на Светлану Лобанову.

Зеленский уволил Резниченко с должности главы Днепропетровской ОГА Решение о возвращении РФ в ПАСЕ приняли давно, - Зеленский
Новости Украины Владимир ЗеленскийЧАЭСГерой Украины
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь