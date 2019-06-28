Зеленський нагородив водолазів-ліквідаторів аварії на ЧАЕС

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Одному з ліквідаторів звання Героя було присвоєне посмертно

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання "Герой України" трьом водолазам-ліквідаторам аварії на Чорнобильській атомній електростанції (ЧАЕС). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Як повідомляється, Зеленський присвоїв звання Героя старшому інженеру-механіку реакторного цеху ЧАЕС Олексію Ананенку, старшому інженеру турбінного цеху Валерію Беспалову та начальнику зміни Борису Баранову, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Баранову звання було присвоєне посмертно.

Зазначимо, що Ананеко, Беспалов та Баранов запобігли можливому повторному вибуху на ЧАЕС. Ліквідатори спустилися в басейн-барботер під реактором та звільнили його від води.

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