Зеленський нагородив понад півсотні українських військових

Президент України Володимир Зеленський нагородив державними відзнаками понад 60 українських військових. Відповідний указ глава держави підписав перед поїздкою на Донбас, 7 квітня.

Про це йдеться на сайті Офісу президента .

Якими ще орденами та медалями нагородив президент військових:

Так, глава держави нагородив орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня п'ятьох військовослужбовців, двоє з них отримали нагороду посмертно. Ще один військовий отримав орден "За мужність" ІІ ступеня .

Нагадаємо, у лютому 2021 року Зеленський нагородив низку українських військових за мужність у захисті України. Декотрі з них отримали нагороду посмертно.

А у січні цього року Зеленський видав перший нагородний пістолет. Зброю отримав український генерал.