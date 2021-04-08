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Зеленський нагородив понад півсотні українських військових

Новость на русском → Україна, Четвер 08 квітня 2021 21:56
Зеленський нагородив понад півсотні українських військових Фото: понад 60 військових отримали державні нагороди (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Президент України Володимир Зеленський нагородив державними відзнаками понад 60 українських військових. Відповідний указ глава держави підписав перед поїздкою на Донбас, 7 квітня.

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Так, глава держави нагородив орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня п'ятьох військовослужбовців, двоє з них отримали нагороду посмертно. Ще один військовий отримав орден "За мужність" ІІ ступеня.

Якими ще орденами та медалями нагородив президент військових:

  • орден "За мужність" ІІІ ступеня - 22 військовослужбовців (10 посмертно);
  • медаль "За військову службу Україні" - 8 військовослужбовців;
  • медаль "Захиснику Вітчизни" - 22 військовослужбовців;
  • медаль "За врятоване життя" - 4 військовослужбовців.

Загалом державними відзнаками було нагороджено 62 українських військовослужбовців.

Нагадаємо, у лютому 2021 року Зеленський нагородив низку українських військових за мужність у захисті України. Декотрі з них отримали нагороду посмертно.

А у січні цього року Зеленський видав перший нагородний пістолет. Зброю отримав український генерал.

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