Зеленский наградил орденами участников Крымской платформы

Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденом "За заслуги" участников Крымской платформы. Награду получили премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и еще ряд премьеров и президентов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Грузии.
"Президент Украины Владимир Зеленский наградил премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили орденом "За заслуги" первой степени в рамках саммита Крымской платформы", - говорится в сообщении.
Также ордены получили представители других стран-участниц, а именно: председатель Европейского совета Шарль Мишель, вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, президенты Латвии, Литвы, Молдовы, Польши, Словакии, Финляндии и Эстонии, премьер-министр Румынии, Словакии и Хорватии.
Напомним, сегодня состоялся саммит Крымской платформы, в результате которого участники хвалили текст совместной декларации, в которой требуют от России обеспечить полный доступ к аннексированного Крыму.