Зеленський нагородив орденами учасників Кримської платформи

Президент України Володимир Зеленський нагородив орденом "За заслуги" учасників Кримської платформи. Нагороду отримали прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі та ще низка прем'єрів та президентів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду Грузії.
"Президент України Володимир Зеленський нагородив прем'єр-міністра Грузії Іраклія Гарібашвілі орденом "За заслуги" першого ступеня в рамках саміту Кримської платформи", - йдеться в повідомленні.
Також ордени отримали представники інших країн-учасниць, а саме: голова Європейської ради Шарль Мішель, віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, президенти Латвії, Литви, Молдови, Польщі, Словаччини, Фінляндії і Естонії, прем'єр-міністр Румунії, Словаччини та Хорватії.
Нагадаємо, сьогодні відбувся саміт Кримської платформи, внаслідок якого учасники хвалили текст спільної декларації, в якій вимагають від Росії забезпечити повний доступ до анексованого Криму.