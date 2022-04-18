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Зеленский наградил орденами и медалями 836 защитников Украины

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Киев, Понедельник 18 апреля 2022 04:21
Зеленский наградил орденами и медалями 836 защитников Украины Владимир Зеленский (скриншот видео)
Автор: Константин Широкун

Президент Украины Владимир Зеленский подписал приказ о награждении 836 защитников Украины медалями и орденами. Государственными наградами отмечены 188 военнослужащих ВСУ, 553 бойца Национальной гвардии, 64 пограничника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ Президента Украины.

Также президент своим указом наградил пять полицейских, 26 работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Шести защитникам Украины присвоено звание Героя Украины.

Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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