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Зеленський нагородив орденами і медалями 836 захисників України

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Київ, Понеділок 18 квітня 2022 04:21
Зеленський нагородив орденами і медалями 836 захисників України Володимир Зеленський (скріншот відео)
Автор: Константин Широкун

Президент України Володимир Зеленський підписав наказ про нагородження 836 Захисників України медалями та орденами. Державними нагородами відзначено 188 військовослужбовців ЗСУ, 553 бійці Національної гвардії, 64 прикордонника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ Президента України.

Також президент своїм указом нагородив п'ять поліцейських, 26 працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій. Шести захисникам України присвоєно звання Героя України.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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