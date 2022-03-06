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Зеленский наградил орденами глав ОГА и мэров за оборону

Автор: Артур Родивилов

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение наградить орденами за оборону городов глав ОГА и мэров. Глава государства отметил мужество чиновников во время атак РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента.

Президент отметил, что они в эти дни отметились в обороне своих громад.

Награждены Орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени

  • Глава Харьковской ОГА Синегубов Олег Васильевич.
  • Глава Николаевской ОГА Ким Виталий Александрович.
  • Глава Донецкой ОГА Кириленко Павел Александрович.
  • Глава Луганской ОГА Гайдай Сергей Владимирович.
  • Глава Черниговской ОГА Чаус Вячеслав Анатольевич.
  • Глава Сумской ОГА Живицкий Дмитрий Алексеевич.

Орденом За мужество III степени награждено

  • Атрошенко Владислава Анатольевича - Черниговского городского голову.
  • Коваленко Владимира Ивановича - Новокаховского городского голову.
  • Колыхаева Игоря Викторовича - Херсонского городского голову.
  • Лысенко Александра Николаевича - Сумского городского голову.
  • Сенкевича Александра Федоровича - Николаевского городского голову.
  • Терехова Игоря Александровича - Харьковского городского голову.
  • Федорова Ивана Сергеевича - Мелитопольского городского голову.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Город-герой нескольким украинским городам. Среди них: Харьков, Чернигов, Мариуполь и другие.

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