Зеленський нагородив орденами голів ОДА та мерів за оборону

Президент України Володимир Зеленський прийняв рішення нагородити орденами за оборону міст голів ОДА та мерів. Глава держави відзначив мужність чиновників під час атак РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента.
Президент зазначив, що вони в ці дні відзначилися в обороні своїх громад.
Нагороджені Орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
Орденом За мужність III ступеня нагороджено
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Місто-герой кільком українським містам. Серед них: Харків, Чернігів, Маріуполь та інші.
Війна Росії проти України триває 11 день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.