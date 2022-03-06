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Зеленський нагородив орденами голів ОДА та мерів за оборону

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Київ, Неділя 06 березня 2022 23:24
Зеленський нагородив орденами голів ОДА та мерів за оборону Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Президент України Володимир Зеленський прийняв рішення нагородити орденами за оборону міст голів ОДА та мерів. Глава держави відзначив мужність чиновників під час атак РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента.

Президент зазначив, що вони в ці дні відзначилися в обороні своїх громад.

Нагороджені Орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

  • Голова Харківської ОДА Синьогубов Олег Васильович.
  • Голова Миколаївської ОДА Кім Віталій Олександрович.
  • Голова Донецької ОДА Кириленко Павло Олександрович.
  • Голова Луганської ОДА Гайдай Сергій Володимирович.
  • Голова Чернігівської ОДА Чаус В'ячеслав Анатолійович.
  • Голова Сумської ОДА Живицький Дмитро Олексійович.

Орденом За мужність III ступеня нагороджено

  • Атрошенка Владислава Анатолійовича - Чернігівського міського голову.
  • Коваленка Володимира Івановича - Новокаховського міського голову.
  • Коліхаєва Ігоря Вікторовича-Херсонського міського голову.
  • Лисенка Олександра Миколайовича - Сумського міського голову.
  • Сенкевича Олександра Федоровича - Миколаївського міського голову.
  • Терехова Ігоря Олександровича - Харківського міського голову.
  • Федорова Івана Сергійовича - Мелітопольського міського голову.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Місто-герой кільком українським містам. Серед них: Харків, Чернігів, Маріуполь та інші.

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