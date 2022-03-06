Зеленський нагородив орденами голів ОДА та мерів за оборону
Президент України Володимир Зеленський прийняв рішення нагородити орденами за оборону міст голів ОДА та мерів. Глава держави відзначив мужність чиновників під час атак РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента.
Президент зазначив, що вони в ці дні відзначилися в обороні своїх громад.
Нагороджені Орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
- Голова Харківської ОДА Синьогубов Олег Васильович.
- Голова Миколаївської ОДА Кім Віталій Олександрович.
- Голова Донецької ОДА Кириленко Павло Олександрович.
- Голова Луганської ОДА Гайдай Сергій Володимирович.
- Голова Чернігівської ОДА Чаус В'ячеслав Анатолійович.
- Голова Сумської ОДА Живицький Дмитро Олексійович.
Орденом За мужність III ступеня нагороджено
- Атрошенка Владислава Анатолійовича - Чернігівського міського голову.
- Коваленка Володимира Івановича - Новокаховського міського голову.
- Коліхаєва Ігоря Вікторовича-Херсонського міського голову.
- Лисенка Олександра Миколайовича - Сумського міського голову.
- Сенкевича Олександра Федоровича - Миколаївського міського голову.
- Терехова Ігоря Олександровича - Харківського міського голову.
- Федорова Івана Сергійовича - Мелітопольського міського голову.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Місто-герой кільком українським містам. Серед них: Харків, Чернігів, Маріуполь та інші.
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