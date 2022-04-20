Зеленский наградил 203 военнослужащих, 49 из них - посмертно

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение Зеленского.

"Подписал указ о награждении наших защитников. Государственными наградами отмечено 203 военнослужащих ВСУ, из них 49 посмертно. Пятерым военным присвоено звание Героя посмертно", - сказал Зеленский.

Президент государственными наградами отметил 203 военнослужащих ВСУ, из них 49 посмертно.

Ранее мы сообщали, что Зеленский наградил 229 защитников Мариуполя.

Также мы писали, что Зеленский наградил 192 защитников Украины орденами и медалями.

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