Зеленський нагородив 203 військовослужбовців, 49 з них - посмертно

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 203 військовослужбовців Збройних сил України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення Зеленського.
Президент Державними нагородами відзначив 203 військовослужбовців ЗСУ, з них 49 посмертно.
Також 5 військовим присвоєно звання Героя України посмертно.
"Підписав указ про нагородження наших захисників. Державними нагородами відзначено 203 військовослужбовців ЗСУ, з них 49 посмертно. П'ятьом військовим присвоєно звання Героя посмертно", - сказав Зеленський.
Раніше ми повідомляли, що Зеленський нагородив 229 захисників Маріуполя.
Також ми писали, що Зеленський нагородив 192 захисників України орденами і медалями.
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