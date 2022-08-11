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Зеленский наградил еще почти 250 защитников Украины: часть из них - посмертно

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Четверг 11 августа 2022 06:51
Зеленский наградил еще почти 250 защитников Украины: часть из них - посмертно Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

Президент Владимир Зеленский наградил орденами и медалями 244 защитников Украины. Из них 21 воина - посмертно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение главы государства.

Украинский лидер отметил, что подписал соответствующий указ о присвоении государственных наград участникам боевых действий вечером 10 августа.

"Украинцы должны всегда помнить, что каждый шаг нашей армии в этой войне сделан в жестоких и тяжких боях. Оккупанты ничего не захватывали без сопротивления наших героев с 24 февраля и ничего не смогут сохранить. Мы все освободим", - добавил Зеленский.

К слову, ранее он информировал о том, что с начала полномасштабного вторжения в целом наградил уже более 26 тысяч украинских воинов.

Напомним, президент рассказал, от чего зависят сроки окончания войны в Украине. По его словам, речь идет о двух факторах.

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