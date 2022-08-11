Зеленский наградил еще почти 250 защитников Украины: часть из них - посмертно

Украинский лидер отметил, что подписал соответствующий указ о присвоении государственных наград участникам боевых действий вечером 10 августа.

"Украинцы должны всегда помнить, что каждый шаг нашей армии в этой войне сделан в жестоких и тяжких боях. Оккупанты ничего не захватывали без сопротивления наших героев с 24 февраля и ничего не смогут сохранить. Мы все освободим", - добавил Зеленский.

К слову, ранее он информировал о том, что с начала полномасштабного вторжения в целом наградил уже более 26 тысяч украинских воинов.