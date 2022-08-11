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Зеленський нагородив ще майже 250 захисників України: частину із них - посмертно

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Четвер 11 серпня 2022 06:51
Зеленський нагородив ще майже 250 захисників України: частину із них - посмертно Фото: Президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

Президент Володимир Зеленський нагородив орденами та медалями 244 захисників України. Із них 21 воїна - посмертно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення глави держави.

Український лідер зазначив, що підписав відповідний указ про присвоєння державних нагород учасникам бойових дій увечері 10 серпня.

"Українці мають завжди пам'ятати, що кожен крок нашої армії у цій війні зроблений у жорстоких і тяжких боях. Окупанти нічого не захоплювали без спротиву наших героїв з 24 лютого і нічого не зможуть зберегти. Ми все звільнимо", - додав Зеленський.

До слова, раніше він інформував про те, що від початку повномасштабного вторгнення загалом нагородив уже понад 26 тисяч українських воїнів.

Нагадаємо, президент розповів, від чого залежать терміни закінчення війни в Україні. За його словами, мовиться про два фактори.

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