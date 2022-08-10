Зеленский наградил еще почти 200 защитников Украины

Президент Владимир Зеленский отметил государственными наградами еще 182 украинских защитников. Он поблагодарил каждого, кто воюет за свободу нашей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение главы государства.

"Подписал сегодня новый указ о награждении наших защитников. 182 участника боевых действий отмечены государственными наградами", - сказал президент.

По его словам, с начала полномасштабного вторжения всего награждено уже более 26 тысяч украинских воинов.

"Я благодарю каждого и каждую, кто защищает Украину. Вечная слава всем, кто воюет за свободу", - подытожил Зеленский.