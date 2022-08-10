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Зеленский наградил еще почти 200 защитников Украины

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Среда 10 августа 2022 04:03
Зеленский наградил еще почти 200 защитников Украины Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач / РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

Президент Владимир Зеленский отметил государственными наградами еще 182 украинских защитников. Он поблагодарил каждого, кто воюет за свободу нашей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение главы государства.

"Подписал сегодня новый указ о награждении наших защитников. 182 участника боевых действий отмечены государственными наградами", - сказал президент.

По его словам, с начала полномасштабного вторжения всего награждено уже более 26 тысяч украинских воинов.

"Я благодарю каждого и каждую, кто защищает Украину. Вечная слава всем, кто воюет за свободу", - подытожил Зеленский.

Напомним, президент Владимир Зеленский учредил новую государственную награду "За оборону Украины". Ее смогут получить как военные, так и гражданские.

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