Зеленский наградил еще почти 200 защитников Украины
Президент Владимир Зеленский отметил государственными наградами еще 182 украинских защитников. Он поблагодарил каждого, кто воюет за свободу нашей страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение главы государства.
"Подписал сегодня новый указ о награждении наших защитников. 182 участника боевых действий отмечены государственными наградами", - сказал президент.
По его словам, с начала полномасштабного вторжения всего награждено уже более 26 тысяч украинских воинов.
"Я благодарю каждого и каждую, кто защищает Украину. Вечная слава всем, кто воюет за свободу", - подытожил Зеленский.
Напомним, президент Владимир Зеленский учредил новую государственную награду "За оборону Украины". Ее смогут получить как военные, так и гражданские.
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