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Зеленський нагородив ще майже 200 захисників України

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Середа 10 серпня 2022 04:03
Зеленський нагородив ще майже 200 захисників України Фото: Президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач / РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами ще 182 українських захисників. Він подякував кожному та кожній, хто воює за свободу нашої країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення глави держави.

"Підписав сьогодні новий указ про нагородження наших захисників. 182 учасники бойових дій відзначені державними нагородами", - сказав президент.

За його словами, від початку повномасштабного вторгнення загалом нагороджено вже понад 26 тисяч українських воїнів.

"Я дякую кожному та кожній, хто захищає Україну. Вічна слава усім, хто воює за свободу", - підсумував Зеленський.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заснував нову державну нагороду "За оборону України". Її зможуть отримати як військові, так і цивільні.

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