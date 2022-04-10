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Зеленский наградил 430 военнослужащих, 55 из них – посмертно

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Киев, Воскресенье 10 апреля 2022 07:20
Зеленский наградил 430 военнослужащих, 55 из них – посмертно Владимир Зеленский (скриншот видео)
Автор: Константин Широкун

Владимир Зеленский отметил государственными наградами 430 военнослужащих, из них 55 – посмертно. Соответствующий приказ опубликован на сайте президента Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Президента Украины.

Согласно документу, за личное мужество и самоотверженные действия, выявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге орденом Богдана Хмельницкого ІІ степени награждены девять военнослужащих, ІІІ степени – 49, из которых два – посмертно.

Также Президент отметил орденом "За мужество" I степени одного военнослужащего, ІІ степени - трех, ІІІ степени - 149 военных, среди которых 49 посмертно. Орденом Даниила Галицкого отмечены 18 военных.

Медалью "За военную службу Украине" глава государства наградил 168 военных, а медалью "За безупречную службу" ІІІ степени – пятерых. Медаль "Защитнику Отчизны" присвоена 28 военным, четырем - посмертно.

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