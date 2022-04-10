ru ua
Нд, 10 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Зеленський нагородив 430 військовослужбовців, 55 з них - посмертно

Новость на русском →
Київ, Неділя 10 квітня 2022 07:20
Зеленський нагородив 430 військовослужбовців, 55 з них - посмертно Володимир Зеленський (скріншот відео)
Автор: Константин Широкун

Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 430 військовослужбовців, з них 55 – посмертно. Відповідний наказ опубліковано на сайті президента України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Президента України.

Згідно з документом, за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України, вірність військовій присязі орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня нагороджено дев'ять військовослужбовців, ІІІ ступеня – 49, з яких два – посмертно.

Також Президент відзначив орденом "За мужність" і ступеня одного військовослужбовця, ІІ ступеня - трьох, ІІІ ступеня - 149 військових, серед яких 49 посмертно. Орденом Данила Галицького відзначено 18 військових.

Медаллю "За військову службу Україні" глава держави нагородив 168 військових, а медаллю "За бездоганну службу" ІІІ ступеня – п'ятьох. Медаль "Захиснику Вітчизни" присвоєна 28 військовим, чотирьом - посмертно.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський
NEWS
46-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
46-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Ембарго на нафту і газ. Або як Євросоюз може залишити Путіна без грошей на війну
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Ембарго на нафту і газ. Або як Євросоюз може залишити Путіна без грошей на війну