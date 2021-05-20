Зеленский наградил 20 украинских военных, часть из них посмертно
Фото: 20 военных были награждены президентом (Виталий Носач, РБК-Украина)
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 20 мая, издал указ о награждении 20 украинских военных за защиту территориальной целостности и суверенитета государства. Восемь военнослужащих были награждены посмертно.
Об этом говорится на сайте Офиса президента.
Так, орденом" За мужество " III степени были награждены:
- Виктор Гелебрант, младший сержант (посмертно);
- Андрей Грабарь, младший сержант (посмертно);
- Герман Грасс, солдат;
- Ярослав Карлийчук, старший солдат (посмертно);
- Владислав Мороз, солдат (посмертно);
- Владимир Оноприенко, старший солдат (посмертно);
- Александр Пекур, старший солдат (посмертно);
- Андрей Теперик, старший солдат (посмертно);
- Денис Юшко, матрос (посмертно).
Медалью "Защитнику Отечества" глава государства наградил:
- Юрия Билыка, лейтенанта;
- Константина Головецкого, старшего сержанта;
- Артура Гончара, старшего солдата;
- Руслана Косенко, старшего солдата;
- Андрея Лукьяненко, старшего солдата;
- Максима Лукьянова, сержанта;
- Александра Лямина, прапорщика;
- Николая Маника, старшего лейтенанта;
- Илью Норкина, старшего солдата;
- Дмитрия Самокиша, старшего лейтенанта запаса;
- Юрия Турчака, матроса.
Напомним, в начале апреля Зеленский наградил более 50 украинских военнослужащих.
Также РБК-Украина писало, что глава государства издал указ о награждении 5 украинских военных. Двое из них были награждены посмертно.