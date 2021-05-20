Зеленський нагородив 20 українських військових, частину з них посмертно
Фото: 20 військових були нагороджені президентом (Віталій Носач, РБК-Україна)
Президент України Володимир Зеленський у четвер, 20 травня, видав указ про нагородження 20 українських військових за захист територіальної цілісності та суверенітету держави. Вісьмох військовослужбовців було нагороджено посмертно.
Так, орденом "За мужність" III ступеня були нагороджені:
- Віктор Гелебрант, молодший сержант (посмертно);
- Андрій Грабар, молодший сержант (посмертно);
- Герман Грасс, солдат;
- Ярослав Карлійчук, старший солдат (посмертно);
- Владислав Мороз, солдат (посмертно);
- Володимир Онопрієнко, старший солдат (посмертно);
- Олександр Пекур, старший солдат (посмертно);
- Андрій Теперик, старший солдат (посмертно);
- Денис Юшко, матрос (посмертно).
Медаллю "Захиснику Вітчизни" глава держави нагородив:
- Юрія Білика, лейтенанта;
- Костянтина Головецького, старшого сержанта;
- Артура Гончара, старшого солдата;
- Руслана Косенка, старшого солдата;
- Андрія Лук'яненка, старшого солдата;
- Максима Лук'янова, сержанта;
- Олександра Ляміна, прапорщика;
- Миколу Маніка, старшого лейтенанта;
- Іллю Норкіна, старшого солдата;
- Дмитра Самокишу, старшого лейтенанта запасу;
- Юрія Турчака, матроса.
Нагадаємо, на початку квітня Зеленський нагородив понад 50 українських військовослужбовців.
Також РБК-Україна писало, що глава держави видав указ про нагородження 5 українських військових. Двоє з них були нагороджені посмертно.