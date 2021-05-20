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Зеленський нагородив 20 українських військових, частину з них посмертно

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Україна, Четвер 20 травня 2021 23:05
Зеленський нагородив 20 українських військових, частину з них посмертно Фото: 20 військових були нагороджені президентом (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 20 травня, видав указ про нагородження 20 українських військових за захист територіальної цілісності та суверенітету держави. Вісьмох військовослужбовців було нагороджено посмертно.

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Так, орденом "За мужність" III ступеня були нагороджені:

  • Віктор Гелебрант, молодший сержант (посмертно);
  • Андрій Грабар, молодший сержант (посмертно);
  • Герман Грасс, солдат;
  • Ярослав Карлійчук, старший солдат (посмертно);
  • Владислав Мороз, солдат (посмертно);
  • Володимир Онопрієнко, старший солдат (посмертно);
  • Олександр Пекур, старший солдат (посмертно);
  • Андрій Теперик, старший солдат (посмертно);
  • Денис Юшко, матрос (посмертно).

Медаллю "Захиснику Вітчизни" глава держави нагородив:

  • Юрія Білика, лейтенанта;
  • Костянтина Головецького, старшого сержанта;
  • Артура Гончара, старшого солдата;
  • Руслана Косенка, старшого солдата;
  • Андрія Лук'яненка, старшого солдата;
  • Максима Лук'янова, сержанта;
  • Олександра Ляміна, прапорщика;
  • Миколу Маніка, старшого лейтенанта;
  • Іллю Норкіна, старшого солдата;
  • Дмитра Самокишу, старшого лейтенанта запасу;
  • Юрія Турчака, матроса.

    Нагадаємо, на початку квітня Зеленський нагородив понад 50 українських військовослужбовців.

    Також РБК-Україна писало, що глава держави видав указ про нагородження 5 українських військових. Двоє з них були нагороджені посмертно.

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