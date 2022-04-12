ru ua
Вт, 12 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Зеленский присвоил звание Героя Украины пятерым военнослужащим

Новина українською →
Киев, Вторник 12 апреля 2022 07:37
Зеленский присвоил звание Героя Украины пятерым военнослужащим Владимир Зеленский (скриншот видео)
Автор: Константин Широкун

Президент Украины Владимир Зеленский подписал несколько важных указов о награждении государственными наградами защитников Украины, среди которых и 187 военнослужащих ВСУ. Высшей награды – звания Героя Украины – удостоились пять защитников Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение Владимира Зеленского.

"Подписал и несколько важных указов. Государственными наградами отмечены 187 военнослужащих Вооруженных сил Украины, 15 бойцов Национальной гвардии и шесть военнослужащих Главного управления разведки", – отметил Зеленский.

Президент также подчеркнул, что присвоил звание Героя Украины 5 военнослужащим ВСУ, в том числе и двум полковникам медицинской службы – Виктору Ивчуку и Александру Слесаренко. По его словам, благодаря действиям Ивчука спасена не одна сотня жизней в Мариуполе – как военных, так и гражданских. А благодаря действиям Слесаренко в Чернигове было обеспечено оказание медпомощи более 450 военнослужащим и более 600 гражданским.

Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Герой Украины
NEWS
48-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
48-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Непокоренный. Как Чернигов выстоял под российскими бомбами и чего ждет дальше
Владислав Красинский, Виталий Носач Непокоренный. Как Чернигов выстоял под российскими бомбами и чего ждет дальше