Зеленський нагородив ще сотні захисників України

Президент Володимир Зеленський 31 жовтня підписав три укази про нагородження військовослужбовців, які захищають Україну від російських окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення глави держави.
"Загалом 406 бійців ЗСУ відзначені нагородами", - сказав український лідер.
Водночас Зеленський подякував воїнам підрозділів Національної гвардії, які виконують завдання у Донецькій області.
"Виконують їх точно та ефективно. Вміло захищають позиції й відчутно тиснуть на рашистів. Дякую вам, хлопці, за це", - наголосив президент.
Глава держави висловив вдячність усім військовим, які привчають РФ до думки, що ані армією, ані терором, ані будь-чим іще підкорити Україну не вдасться.
Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що Україна веде війну проти Росії на суходолі, у повітрі, на морі та в кіберпросторі.
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