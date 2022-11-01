Зеленский наградил еще сотни защитников Украины

"В общей сложности 406 бойцов ВСУ отмечены наградами", - сказал украинский лидер.

В то же время Зеленский поблагодарил воинов подразделений Национальной гвардии, выполняющих задачи в Донецкой области.

"Выполняют их точно и эффективно. Умело защищают позиции и ощутимо давят на рашистов. Спасибо вам, ребята, за это", - подчеркнул президент.

Глава государства выразил благодарность всем военным, которые приучают РФ к мнению, что ни армией, ни террором, ни чем еще покорить Украину не удастся.