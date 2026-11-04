UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Олешки Вибори в США Графіки відключення світла Війна в Україні

Зеленський нагородив Меланію Трамп орденом княгині Ольги

10:37 04.11.2026 Ср
1 хв
aimg Тетяна Степанова
Фото: Меланія Трамп (Getty Images)

Президент України Володимир Зеленський нагородив першу леді США Меланію Трамп орденом княгині Ольги I ступеня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ глави держави.

Нагороду присуджено за вагомий особистий внесок у гуманітарну підтримку України, активну правозахисну i благодійницьку діяльність, спрямовані на порятунок українських дітей, громадян, постраждалих унаслідок російської агресії, незаконно депортованих і примусово переміщених з тимчасово окупованих Росією територій України.

Нагадаємо, перша леді США Меланія Трамп посприяла гуманітарній місії в Олешках Херсонської області та домоглася перемир'я в цьому районі для проведення евакуації жителів міста. З Олешок було вивезено майже 800 людей.

Також Меланія Трамп 5 листопада зустрінеться у Білому домі з представниками Росії та України. Вона також виступить із промовою про перемир'я в Олешках.

У Білому домі назвали це безпрецедентною дипломатичною ініціативою для першої леді США.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир ЗеленськийМелания Трамп