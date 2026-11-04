Зеленський нагородив Меланію Трамп орденом княгині Ольги

Нагадаємо, перша леді США Меланія Трамп посприяла гуманітарній місії в Олешках Херсонської області та домоглася перемир'я в цьому районі для проведення евакуації жителів міста. З Олешок було вивезено майже 800 людей.

Також Меланія Трамп 5 листопада зустрінеться у Білому домі з представниками Росії та України. Вона також виступить із промовою про перемир'я в Олешках.

У Білому домі назвали це безпрецедентною дипломатичною ініціативою для першої леді США.