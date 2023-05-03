Зеленський нагородив 63 військових

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 63 бійців Збройних сил України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ №260/2023.
В документі йдеться, що військові нагороджені орденами "За мужність" та медалями "За військову службу Україні" за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України та самовіддане виконання військового обов’язку.
Нагадаємо, що Головне управління розвідки нагородило бійців спецпідрозділу СБУ "А", які допомогли Україні деокупувати острів Зміїний.
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