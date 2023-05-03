Зеленский наградил 63 военных

Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами 63 бойца Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ №260/2023 .
В документе говорится, что военные награждены орденами "За мужество" и медалями "За военную службу Украины" за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и самоотверженное исполнение воинского долга.
Напомним, что Главное управление разведки наградило бойцов спецподразделения СБУ "А", которые помогли Украине деоккупировать Змеиный остров.
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