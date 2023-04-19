Буданов вручив нагороди бійцям спецназу, які штурмували Зміїний

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ГУР.

Нагороди українським захисникам вручав начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

Фото: Буданов вручив нагороди спецпризначенцям (t.me/DIUkraine)

Він зазначив, що звільнення Зміїного від росіян було однією з важливих перемог України у війні. Це дозволило убезпечити Одесу та розблокувати експорт Чорним морем.

"Всі ми знаємо, що це було важко. Але завдяки єдності та злагодженості всіх сил безпеки та оборони України, зокрема воїнів ГУР та СБУ, ми зробили те, у що мало хто вірив. Упевнений, що так буде й надалі до повної перемоги над терористичною Росією", - наголосив начальник ГУР.

У свою чергу голова СБУ Василь Малюк подякував бійцям "А" за роботу у найгарячіших точках війни.

Нагороджені захисники входили до штурмових груп, які 8 травня висадилися на Зміїний з вертольотів для штурму. До цього вони разом з ГУР тренувалися на одному з аеродромів на Одеської області, щоб спецоперація пройшла успішно.

"СБУ і ГУР розробили і провели чимало спільних спецоперацій, що змінюють хід війни. Усі вони - результат нашої злагодженої роботи та чіткої взаємодії. Одна з таких важливих спецоперацій - звільнення острова Зміїний, де ми пліч-о-пліч знищували окупантів", - заявив Малюк.