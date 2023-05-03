Зеленський нагородив 63 військових

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 63 бійців Збройних сил України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ №260/2023.

В документі йдеться, що військові нагороджені орденами "За мужність" та медалями "За військову службу Україні" за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України та самовіддане виконання військового обов’язку.