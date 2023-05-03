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Зеленський нагородив 63 військових

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Середа 03 травня 2023 02:47
Зеленський нагородив 63 військових Фото: президент України Володимир Зеленський (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 63 бійців Збройних сил України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ №260/2023.

В документі йдеться, що військові нагороджені орденами "За мужність" та медалями "За військову службу Україні" за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України та самовіддане виконання військового обов’язку.

Нагадаємо, що Головне управління розвідки нагородило бійців спецпідрозділу СБУ "А", які допомогли Україні деокупувати острів Зміїний.

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Володимир Зеленський Війна Росії проти України
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