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Зеленский наградил 63 военных

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Среда 03 мая 2023 02:47
Зеленский наградил 63 военных Фото: президент Украины Владимир Зеленский (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами 63 бойца Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ №260/2023 .

В документе говорится, что военные награждены орденами "За мужество" и медалями "За военную службу Украины" за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и самоотверженное исполнение воинского долга.

Напомним, что Главное управление разведки наградило бойцов спецподразделения СБУ "А", которые помогли Украине деоккупировать Змеиный остров.

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