Зеленский наградил 63 военных

Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами 63 бойца Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ №260/2023 .

В документе говорится, что военные награждены орденами "За мужество" и медалями "За военную службу Украины" за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и самоотверженное исполнение воинского долга.