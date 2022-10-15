Зеленський нагородив 483 військових

З нагоди Дня захисників і захисниць України президент Володимир Зеленський відзначив нагородами майже 500 наших воїнів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення глави держави.
"Загалом держнагородами відзначені 483 бійці. Пʼятнадцятьом - присвоєно звання Герой України", - зазначив політик.
Зеленський додав, що вручив Хрести бойових заслуг і ордени Золота Зірка українським військовим.
Нагадаємо, президент присвоїв командувачу Повітряних сил ЗСУ Миколі Олещуку звання Героя України.
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