Зеленський наголосив на необхідності санкцій проти Росії в IT-сфері: Пропонуємо конкретний шлях

"Це те, що справді може послабити потенціал російської агресивності", - зазначив глава держави.

Зеленський вказав, що IT використовується Кремлем для:

ракетного й дронового терору;

виробництва військової техніки;

кібератак і поширення дезінформації.

"Тобто це одна з опор російської війни проти України та свободи в усьому світі. Ми пропонуємо конкретний шлях, щоб зламати цю російську IT-опору", - наголосив президент.

Український лідер висловив упевненість в тому, що завдання буде виконано - відповідні нові санкції проти РФ точно будуть.