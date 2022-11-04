RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский отметил необходимость санкций против России в IT-сфере: Предлагаем конкретный путь

Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

Международная группа экспертов, работающая под руководством Майкла Макфола и Андрея Ермака, 3 ноября обнародовала документ о необходимых санкциях против России в IT-сфере.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Владимира Зеленского.

"Это то, что может ослабить потенциал российской агрессивности", - отметил глава государства.

Зеленский указал, что IT используется Кремлем для:

  • ракетного и дронового террора;
  • производства военной техники;
  • кибератак и распространение дезинформации.

"То есть это одна из опор российской войны против Украины и свободы во всем мире. Мы предлагаем конкретный путь, чтобы сломать это российское IT-сопротивление", - подчеркнул президент.

Украинский лидер выразил уверенность в том, что задача будет выполнена - соответствующие новые санкции против РФ точно будут.

Напомним, 28 октября Канада объявила о введении новых санкций против России. Под ограничения попали 35 граждан, включая руководителей компании "Газпром".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийРоссийская ФедерацияВойна России против Украины