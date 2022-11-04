Зеленский отметил необходимость санкций против России в IT-сфере: Предлагаем конкретный путь

"Это то, что может ослабить потенциал российской агрессивности", - отметил глава государства.

Зеленский указал, что IT используется Кремлем для:

ракетного и дронового террора;

производства военной техники;

кибератак и распространение дезинформации.

"То есть это одна из опор российской войны против Украины и свободы во всем мире. Мы предлагаем конкретный путь, чтобы сломать это российское IT-сопротивление", - подчеркнул президент.

Украинский лидер выразил уверенность в том, что задача будет выполнена - соответствующие новые санкции против РФ точно будут.