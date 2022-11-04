Зеленський нагадав формулу справедливого миру з Росією

Формула справедливого миру з Росією полягає у повазі до Статуту ООН, територіальної цілісності України та відповідальності за терор проти українського народу.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення .

"Ми якраз готові до миру – до чесного та справедливого миру, формулу якого ми неодноразово озвучували. Нашу позицію світ знає: це повага до Статуту ООН, повага до нашої територіальної цілісності, повага наших людей та належна відповідальність за терор – покарання для всіх, хто винен, і повне відшкодування Росією завданих нам збитків", - наголосив президент України.

За його словами, Україна буде вільною, а весь український кордон буде відновлено як на землі, так і на морі, як на сході, так і на півдні.