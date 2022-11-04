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Зеленский напомнил формулу справедливого мира с Россией

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Формула справедливого мира с Россией заключается в уважении Устава ООН, территориальной целостности Украины и ответственности за террор против украинского народа.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение.

"Мы как раз готовы к миру – к честному и справедливому миру, формулу которого мы неоднократно озвучивали. Нашу позицию мир знает: это уважение к Уставу ООН, уважение нашей территориальной целостности, уважение наших людей и надлежащая ответственность за террор – наказание для всех, кто виноват, и полное возмещение Россией нанесенного нам ущерба", - подчеркнул президент Украины.

По его словам, Украина будет свободной, а вся украинская граница будет восстановлена: как на земле, так и на море, как на востоке, так и на юге.

Ранее в Офисе президента заявили, что Украина сможет пойти на переговоры с Россией только при одном условии - если та выведет войска. Российские же предложения звучат как ультиматум.

Аналогичное мнение озвучивали и в Украинском МИДе. Там сказали, что единственным реалистическим предложением по возможным переговорам с РФ должно быть немедленное прекращение войны против Украины и вывод оккупационных войск за границы по состоянию на 1991 год.

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Владимир ЗеленскийООНВторжение России в Украину