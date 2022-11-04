Зеленський нагадав формулу справедливого миру з Росією
Формула справедливого миру з Росією полягає у повазі до Статуту ООН, територіальної цілісності України та відповідальності за терор проти українського народу.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення.
"Ми якраз готові до миру – до чесного та справедливого миру, формулу якого ми неодноразово озвучували. Нашу позицію світ знає: це повага до Статуту ООН, повага до нашої територіальної цілісності, повага наших людей та належна відповідальність за терор – покарання для всіх, хто винен, і повне відшкодування Росією завданих нам збитків", - наголосив президент України.
За його словами, Україна буде вільною, а весь український кордон буде відновлено як на землі, так і на морі, як на сході, так і на півдні.
Раніше в Офісі президента заявили, що Україна зможе піти на переговори з Росією лише за однієї умови – якщо та виведе війська. Російські ж пропозиції звучать як ультиматум.
Аналогічну думку озвучували і в Українському МЗС. Там сказали, що єдиною реалістичною пропозицією щодо можливих переговорів з РФ має бути негайне припинення війни проти України та виведення окупаційних військ за кордони станом на 1991 рік.
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