Зеленский напомнил формулу справедливого мира с Россией

Формула справедливого мира с Россией заключается в уважении Устава ООН, территориальной целостности Украины и ответственности за террор против украинского народа.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение .

"Мы как раз готовы к миру – к честному и справедливому миру, формулу которого мы неоднократно озвучивали. Нашу позицию мир знает: это уважение к Уставу ООН, уважение нашей территориальной целостности, уважение наших людей и надлежащая ответственность за террор – наказание для всех, кто виноват, и полное возмещение Россией нанесенного нам ущерба", - подчеркнул президент Украины.

По его словам, Украина будет свободной, а вся украинская граница будет восстановлена: как на земле, так и на море, как на востоке, так и на юге.