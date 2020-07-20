Зеленский надеется на скорую расшифровку "черных ящиков" самолета МАУ

Президент Украины Владимир Зеленский надеется на скорую расшифровку "черных ящиков" сбитого самолета МАУ, которые были переданы французскому Бюро расследования и анализа безопасности гражданской авиации. При этом сроки расшифровки зависят от технического состояния самописцев.

Об этом говорится в сообщении на странице президента в Facebook.

В частности, Зеленский поприветствовал передачу бортовых самописцев самолета Boeing 737 авиакомпании МАУ французской стороне.

"Это правильный шаг в направлении завершения расследования сбития самолета. Родные и близкие погибших в этой страшной трагедии должны знать правду. Также они должны получить надлежащие компенсации от иранской стороны. Иран должен провести полное, прозрачное и независимое расследование в соответствии с международными стандартами", - отметил Зеленский.

Он также подчеркнул, что "ящики" прибыли в Лион еще в субботу в условиях повышенной секретности и уже находятся в лаборатории. А в процессе расшифровки участвуют эксперты украинского Национального бюро расследования авиакатастроф.

"Уверен, что безупречная репутация французского Бюро расследования и анализа безопасности гражданской авиации и участие лучших канадских, американских и украинских экспертов обеспечит максимальный уровень международного признания результатов такого исследования. Украина с нетерпением ждет результатов расшифровки "черных ящиков" и начала переговорного процесса с Ираном. Все виновные понесут ответственность. Справедливость будет установлена", - добавил президент.

Напомним, на выходных Франция подтвердила получение "черных ящиков" самолета МАУ от иранской стороны.

Ранее официальный Тегеран объяснил задержку с передачей самописцев пандемией COVID-19.

Авиакатастрофа самолета МАУ произошла 8 января 2020 года, спустя несколько дней Иран признал, что его военные сбили пассажирский борт. В результате трагедии погибли 176 человек.