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Зеленский надеется на помощь США: может быть и новый формат по Донбассу

Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский надеется на помощь США в урегулировании ситуации на Донбассе. По его мнению, ради привлечения Вашингтона может появиться новый формат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пресс-конференцию в Вильнюсе.

По его словам, мирный процесс ради процесса не работает, и на сегодня российская сторона в нормандском формате тормозит урегулирование.

"Поэтому я выступал за то, чтобы присоединились страны, мощные геополитические игроки, которые могут повлиять на Россию. Поэтому я выступал за расширение нормандского формата. Действительно, это может быть и другой формат, чтобы не ломать договоренности. Но мне кажется от количества форматов качество не меняется… Я действительно хотел бы, чтобы мощь США помогла Украине в завершении этой трагедии в центре Европы в 21 веке", - добавил Зеленский.

Напомним, ранее в России допустили возможность участия США в переговорах по Донбассу, но при условии, что Вашингтон сформирует "более объемный и спокойный" подход ко всему тому, что происходит в Украине.

Тем временем в Офисе президента заявляют, что Украина сделает все для привлечения США к мирным переговорам.

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Владимир ЗеленскийСоединенные Штаты АмерикиДонбасс