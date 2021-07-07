Зеленский надеется на помощь США: может быть и новый формат по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский надеется на помощь США в урегулировании ситуации на Донбассе . По его мнению, ради привлечения Вашингтона может появиться новый формат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пресс-конференцию в Вильнюсе .

По его словам, мирный процесс ради процесса не работает, и на сегодня российская сторона в нормандском формате тормозит урегулирование.

"Поэтому я выступал за то, чтобы присоединились страны, мощные геополитические игроки, которые могут повлиять на Россию. Поэтому я выступал за расширение нормандского формата. Действительно, это может быть и другой формат, чтобы не ломать договоренности. Но мне кажется от количества форматов качество не меняется… Я действительно хотел бы, чтобы мощь США помогла Украине в завершении этой трагедии в центре Европы в 21 веке", - добавил Зеленский.