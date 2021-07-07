RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Зеленський сподівається на допомогу США: може бути й новий формат щодо Донбасу

Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський сподівається на допомогу США у врегулюванні ситуації на Донбасі. На його думку, заради залучення Вашингтона може з'явитися новий формат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його прес-конференцію у Вільнюсі.

За його словами, мирний процес заради процесу не працює, і на сьогодні російська сторона в нормандському форматі гальмує врегулювання.

"Тому я виступав за те, щоб приєдналися країни, потужні геополітичні гравці, які можуть вплинути на Росію. Тому я виступав за розширення нормандського формату. Дійсно, це може бути й інший формат, щоб не ламати домовленості. Але мені здається від кількості форматів якість не змінюється ... Я дійсно хотів би, щоб потужність США допомогла Україні в завершенні цієї трагедії в центрі Європи в 21 столітті ", - додав Зеленський.

Нагадаємо, раніше в Росії допустили можливість участі США в переговорах щодо Донбасу, але за умови, що Вашингтон сформує "більш об'ємний і спокійний" підхід до всього того, що відбувається в Україні.

Тим часом в Офісі президента заявляють, що Україна зробить все для залучення США до мирних переговорів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийСполучені Штати АмерикиДонбас