Зеленський сподівається на допомогу США: може бути й новий формат щодо Донбасу

Президент України Володимир Зеленський сподівається на допомогу США у врегулюванні ситуації на Донбасі. На його думку, заради залучення Вашингтона може з'явитися новий формат.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його прес-конференцію у Вільнюсі.
За його словами, мирний процес заради процесу не працює, і на сьогодні російська сторона в нормандському форматі гальмує врегулювання.
"Тому я виступав за те, щоб приєдналися країни, потужні геополітичні гравці, які можуть вплинути на Росію. Тому я виступав за розширення нормандського формату. Дійсно, це може бути й інший формат, щоб не ламати домовленості. Але мені здається від кількості форматів якість не змінюється ... Я дійсно хотів би, щоб потужність США допомогла Україні в завершенні цієї трагедії в центрі Європи в 21 столітті ", - додав Зеленський.
Нагадаємо, раніше в Росії допустили можливість участі США в переговорах щодо Донбасу, але за умови, що Вашингтон сформує "більш об'ємний і спокійний" підхід до всього того, що відбувається в Україні.
Тим часом в Офісі президента заявляють, що Україна зробить все для залучення США до мирних переговорів.