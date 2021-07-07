Зеленський сподівається на допомогу США: може бути й новий формат щодо Донбасу

Президент України Володимир Зеленський сподівається на допомогу США у врегулюванні ситуації на Донбасі . На його думку, заради залучення Вашингтона може з'явитися новий формат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його прес-конференцію у Вільнюсі .

За його словами, мирний процес заради процесу не працює, і на сьогодні російська сторона в нормандському форматі гальмує врегулювання.

"Тому я виступав за те, щоб приєдналися країни, потужні геополітичні гравці, які можуть вплинути на Росію. Тому я виступав за розширення нормандського формату. Дійсно, це може бути й інший формат, щоб не ламати домовленості. Але мені здається від кількості форматів якість не змінюється ... Я дійсно хотів би, щоб потужність США допомогла Україні в завершенні цієї трагедії в центрі Європи в 21 столітті ", - додав Зеленський.