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В России допустили участие США в переговорах по Донбасу: названо условие

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Москва, Вторник 06 июля 2021 11:54
В России допустили участие США в переговорах по Донбасу: названо условие Фото: замглавы МИД РФ Сергей Рябков (facebook.com/MIDRussia)
Автор: Анастасия Рокитна

В России допустили возможность присоединения США к переговорам по Донбассу. Все зависит от того, получится ли у американцев сформировать "более объемный и спокойный" подход ко всему тому, что происходит в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на интервью журналу "Международная жизнь" замглавы МИД России Сергея Рябкова.

По его словам, встреча президентов США и России не внесла ясность в этот вопрос.

"Здесь могут быть разные опции. Это зависит от того, кто конкретно с американской стороны будет назначен главным координатором соответствующих усилий. Пока ясности на этот счет нет", - заявил он.

Рябков заявил, что Вашингтон не считается с подходами Москвы по урегулированию в Украине, представить конструктивный вклад США в работу в минском формате, по его словам, сложно.

"Мы со своей стороны ничего не исключаем. Все зависит от того, получится ли у американцев сформировать более объемный, предметный, трезвый, спокойный и ответственный подход ко всему тому, что происходит и на Донбассе, и вокруг Украины в целом", - сказал он.

Напомним, США назвали главное препятствие на пути к миру на Донбассе.

Отметим, по итогам саммита в Женеве Путин заявил, что стороны обсудили Украину, и Байден поддержал выполнение минских соглашений.

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