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Зеленский надеется на очередной транш МВФ осенью

Автор: РБК-Украина

Украина рассчитывает на получение очередного транша МВФ (Международного валютного фонда) этой осенью. Но в случае его отсутствия в стране не будет глобальных проблем.

Об этом в интервью западным СМИ заявил президент Владимир Зеленский, текст опубликован на сайте президента.

По его словам, транш МВФ важен для экономической стабильности и инвестиционного климата.

"Поэтому мы обязательно сделаем то, что пообещали. Я думаю, что в начале осени или осенью будет транш. Сроками занимается правительство", - отметил Зеленский.

В то же время он подчеркнул, что и без транша Украина справится.

"Мы будем жить. У нас все есть, я вам серьезно говорю. Мы увеличили таможенные поступления, также налоговая работает гораздо лучше. Мы выведем все предприятия из убыточных в прибыльные. На сегодня уже понимаем эти шаги. Поэтому я не вижу в этом глобальной проблемы. В любом случае надо научиться жить самостоятельно. И мне кажется, что это правильно во всех смыслах", - добавил президент.

Напомним, ранее Зеленский выступил за продолжение сотрудничества с МВФ, но считает, что фонд должен предложить Украине особые условия.

До этого в МВФ заявили о прогрессе в переговорах, но этого прогресса еще недостаточно для транша.

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