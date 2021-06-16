Зеленський сподівається на черговий транш МВФ восени

За його словами, транш МВФ важливий для економічної стабільності та інвестиційного клімату.

"Тому ми обов'язково зробимо те, що пообіцяли. Я думаю, що на початку осені або восени буде транш. Термінами займається уряд", - зазначив Зеленський.

У той же час він підкреслив, що і без траншу Україна впорається.

"Ми будемо жити. У нас все є, Я вам серйозно кажу. Ми збільшили митні надходження, також податкова працює набагато краще. Ми виведемо всі підприємства зі збиткових в прибуткові. На сьогодні вже розуміємо ці кроки. Тому я не бачу в цьому глобальної проблеми. У будь-якому випадку треба навчитися жити самостійно. І мені здається, що це правильно у всіх сенсах", - додав президент.