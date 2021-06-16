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Зеленський сподівається на черговий транш МВФ восени

Автор: РБК-Україна

Україна розраховує на отримання чергового траншу МВФ (Міжнародного валютного фонду) цієї осені. Але в разі його відсутності в країні не буде глобальних проблем.

Про це в інтерв'ю західним ЗМІ заявив президент Володимир Зеленський, текст опубліковано на сайті президента.

За його словами, транш МВФ важливий для економічної стабільності та інвестиційного клімату.

"Тому ми обов'язково зробимо те, що пообіцяли. Я думаю, що на початку осені або восени буде транш. Термінами займається уряд", - зазначив Зеленський.

У той же час він підкреслив, що і без траншу Україна впорається.

"Ми будемо жити. У нас все є, Я вам серйозно кажу. Ми збільшили митні надходження, також податкова працює набагато краще. Ми виведемо всі підприємства зі збиткових в прибуткові. На сьогодні вже розуміємо ці кроки. Тому я не бачу в цьому глобальної проблеми. У будь-якому випадку треба навчитися жити самостійно. І мені здається, що це правильно у всіх сенсах", - додав президент.

Нагадаємо, раніше Зеленський виступив за продовження співпраці з МВФ, але вважає, що фонд повинен запропонувати Україні особливі умови.

До цього у МВФ заявили про прогрес у переговорах, але цього прогресу ще недостатньо для траншу.

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Новини України Володимир ЗеленськийМВФТранш